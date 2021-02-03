“Мы с Навальным в разных ситуациях”: Тихановская пока не собирается возвращаться в Беларусь

Она считает, что может сделать намного больше за пределами страны, чем в тюрьме

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не планирует пока возвращаться в Беларусь.

Об этом она заявила в интервью ведущему программы ВВС Hard Talk Стивену Сакуру.

Стивен Сакур поинтересовался у Светланы Тихановской, не служит ли для нее примером российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию, зная, что его арестуют.

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Она отметила, что они находятся в разных ситуациях.

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"Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержаны. Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет — люди, безусловно, отреагируют. Но я уверена, что смогу сделать намного больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме", – отметила Тихановская.

Ранее мы сообщали, что президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию.

Также напомним, Украина пригласила Тихановскую на встречу "Люблинского треугольника".

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Светлана Тихановская

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