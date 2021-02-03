Кремль подтвердил поставки COVID-вакцины на оккупированный Донбасс

При этом Песков не уточнил сроки поставок

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет поставлять вакцину против коронавируса на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", – сказал представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил сроки поставок российского COVID-препарата.

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Напомним, ранее появилась информация, что на оккупированную часть Донбасса, в так называемую "Донецкую народную республику" доставили вакцину от COVID-19 российского производства "Спутник V".

Вакцинация якобы должна была начаться 1 февраля. В России эту информацию опровергали.

В тоже время министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что жители временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей смогут вакцинироваться против коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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