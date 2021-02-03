Избиение 15-летнего украинца в Париже: мать обвинила французские СМИ в клевете

Женщина уже подала жалобы на СМИ, которые распространяют клевету

Мать жестоко избитого в Париже 15-летнего Юрия Симканича впервые прокомментировала информацию о том, что якобы ее сын имел отношение к каким-либо группировкам во Франции. Женщина категорически это отрицает.

Об этом она сказала в комментарии сайту “Сегодня”.

“Иметь друзей и быть в банде – это две большие разницы. Я подала жалобу за клевету. Также я подала жалобу на то издание, которое говорит, что мой ребенок был знаком полиции”, – уточнила Наталья Крученик.

За последние дни во французских СМИ появилась информация о том, что Наталья, якобы, фигурирует в деле о торговле людьми.

По данным СМИ, женщина, якобы, не платила зарплату украинкам, которые работали в ее фирме, якобы, у работниц были ужасные условия труда и работали они нелегально.

Наталья категорически опровергла свою причастность к незаконным действиям и уточнила, что вскоре вместе с адвокатом сообщит, как обстоят дела на самом деле.

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“Мы уже скоро заговорим об этом. Никакими людьми я никогда не торговала. Что касается зарплаты, то я предоставила распечатки с банковских счетов. То, что они (работницы – Ред.) так описали – это их слова”, – сказала она.

По словам Натальи, она предоставила официальные доказательства.

“Если кому-то было плохо, то почему не уходили с работы?”, – сказала она и добавила, что работницы за счет фирмы посещали лучшие рестораны Парижа.

Напомним, что 15 января в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате подросток получил многочисленные травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп.

По официальным данным, в рамках расследования под стражу помещены 10 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в "покушении на убийство", "создании преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

По материалам: Сегодня