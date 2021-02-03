В мире

Евросоюз заверил: Вакцина для Украины – в приоритете у ЕС

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Вакцина поступит в Украину в течение месяца, говорит Матти Маасикас

Украина начнет получать вакцины от коронавируса в рамках программы Фонда глобальногой доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) уже в феврале.

Как сообщает Укринформ, об этом глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня на первое место вышел вопрос прививки против вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут поступать уже в феврале. Украина и другие соседние страны являются приоритетом для Евросоюза", – сказал Маасикас.

Он напомнил, что ЕС оперативно отреагировал на вызовы пандемии и оперативно предоставил Украине 190 млн евро помощи и 1,2 млрд финансовой поддержки.

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Напомним, в феврале Украина в рамках COVAX получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Однако массовая вакцинация украинский от коронавируса начнется через четыре месяца.

По материалам: Сегодня

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