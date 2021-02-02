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Во Франции бывший военный отрезал голову бездомному: видео

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Свидетели говорят, задержанный всегда был тихим и спокойным

Во французском городе Тулон произошло жуткое убийство. Бывший военный прямо у себя дома казнил бездомного, а отрезанную голову выбросил из окна в коробке.

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Убийцу уже задержали. Полиция прибыла по вызову соседей, и сразу нашла в квартире тело жертвы. На военного теперь ждет психологическая экспертиза. Свидетели говорят, он всегда был тихим и спокойным, но недавно поссорился с женой и она подала на развод.

По материалам: Сегодня

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