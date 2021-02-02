В суде по делу Навального объявили перерыв на два часа

Суд сегодня рассматривает замену условного срока Навальному на реальный

В судебном заседании по делу российского оппозиционера Алексея Навального объявлен перерыв на два часа.

Об этом сообщает “Медуза”.

Такой долгий перерыв, по словам судьи, нужен для того, чтобы все успели пообедать.

Навальный, в свою очередь, спросил: “А можно McDonald's сюда?”

Как известно, суд сегодня рассматривает замену условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

В тренде

Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)

Читайте также:

В России на митингах в поддержку Навального задержали более четырех тысяч человек (фото)

По данным российских СМИ, председатель суда Вячеслав Детишин подал в отставку. Как сообщается, отставка Детишина якобы не связана с делом Навального.

Ранее сообщалось, что к зданию суда, где проходит слушание дела, стянули полицию и автозаки. Задержаны уже более 20 человек.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили политика в розыск. Теперь Навального могут посадить на 3,5 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

суд

Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Дворец Путина “переписали” на миллиардераРоссия Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный “дворец Путина” (видео)Россия Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)Россия “Третья дочь Путина” неожиданно отреагировала на протесты в РоссииРоссия Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2394 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Новой американской власти не нужна наука

Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют

Предатель – это неприятно: СБУ проверит связи Нескоромного со спецслужбами РФ

Все новости

На Донбассе “зашевелилась” артиллерия боевиков: что происходит в “Л/ДНР” 2 февраля, 13:59

Донбасс

В Запорожье в ДТП пострадали 14 человек: водитель сбежал (фото) 2 февраля, 13:53

Запорожье

Украина может вернуться в карантин: врач назвала лучший вариант

2 февраля, 13:50

Новости У24

В Николаевской области горит торговый центр (фото, видео) 2 февраля, 13:47

Другие регионы

Взрывной рост цен на бензин и дизель остановился: прогноз 2 февраля, 13:45

Авто



2 февраля, 13:42 В Украину возвращается потепление, но ненадолго: синоптик дала прогноз Подробности

“Интер” – “Ювентус”: прогноз комментатора на суперматч Кубка Италии 2 февраля, 13:34

Футбол

В суде по делу Навального объявили перерыв на два часа 2 февраля, 13:34

Россия

Путин не знает, что делать — правозащитник о суде над Навальным

2 февраля, 13:33

Новости У24

Смерти с косой у дорог: в Херсоне водителям оригинально напомнили о правилах ПДД (видео)

Некролог. Жизнь и творчество Сергея Проскурни, который показал миру украинский театр 2 февраля, 13:30

Звездно

В Украине собираются отвязать суммы соцвыплат от прожиточного минимума 2 февраля, 13:20

Экономика

С ОАЭ в Украину пытались провезти более 2 тонн контрабандных сигарет (фото, видео) 2 февраля, 13:20

Происшествия

“Это дикость”: адвокат рассказал, на сколько могут посадить Навального

2 февраля, 13:17

Новости У24

Дочка Баюл в 5 лет учится самому сложному прыжку в фигурном катании

Глава ОБСЕ и Лавров обсудили Донбасс: РФ снова навязывает переговоры с боевиками 2 февраля, 13:06

Политика

Покрывал Россию и может получить 10 лет тюрьмы: экс-босс биатлона под следствием 2 февраля, 13:03

Биатлон

Собака-инвалид впервые в жизни увидела море: ее реакция стала хитом (видео)

Для общества не будет ничего хорошего — эксперт о резонансном законопроекте

2 февраля, 13:01

Новости У24

Война в Нагорном Карабахе: Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана 2 февраля, 13:01

Другие страны

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня