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Стянули автозаки и силовиков: в Москве состоится суд над Навальным (фото и видео)

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Проход по улице, где находится здании суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги

Сегодня, 2 февраля, в Москве состоится суд, на котором рассмотрят вопрос о замене для оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный. К зданию Мосгорсуда, где состоится заседание, уже стянули силовиков и подогнали автозаки.

Как сообщает “Медуза”, проход по улице, где находится здание суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги. Их видно уже на подходах к Мосгорсуду.

Стянули автозаки и силовиков: в Москве состоится суд над Навальным (фото и видео)

Полиция у здания суда. Фото: t.me/meduzalive

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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