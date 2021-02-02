Стянули автозаки и силовиков: в Москве состоится суд над Навальным (фото и видео)

Проход по улице, где находится здании суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги

Сегодня, 2 февраля, в Москве состоится суд, на котором рассмотрят вопрос о замене для оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный. К зданию Мосгорсуда, где состоится заседание, уже стянули силовиков и подогнали автозаки.

Как сообщает “Медуза”, проход по улице, где находится здание суда, перекрыт, полицейские выстроились вдоль дороги. Их видно уже на подходах к Мосгорсуду.

Полиция у здания суда. Фото: t.me/meduzalive

По материалам: Сегодня