Протесты в России: в Бундестаге предложили арестовать активы российских олигархов

Немецкий политик считает бесполезными санкции против России в целом

Европе следует в качестве санкций против России за репрессии против протестующих наложить арест на активы тех российских олигархов, которые "чрезвычайно обогатились посредством коррупции".

Об этом заявил член внешнеполитического комитета Бундестага Юрген Триттин, передает DW.

Немецкий депутат считает, что Европа до сих пор глубоко не вникала в суть обвинений, которые оппозиционер Алексей Навальный предъявлял российскому руководству, а, по оценкам Триттина, речь идет о коррупции высшего слоя российской элиты, который переводит "большую часть своей коррупционной прибыли, своего богатства, своих денег в Евросоюз".

"Я твердо верю, что если вы хотите учесть позицию Алексея Навального и законные интересы российского народа, не следует говорить о дополнительных – по всей вероятности, бесполезных – санкциях в отношении России", – заявил политик.

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Он подчеркнул, что обсуждать необходимо адресные ограничительные меры, которые "были бы действительно разумным решением по санкциям".

Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены непропорциональным применением силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, на которых 31 января задержали более 5000 человек.

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