На Кипре в центре вакцинации прогремел взрыв
О пострадавших не сообщается
На Кипре в центре вакцинации "Лация" прогремел взрыв, серьезного ущерба нанесено не было.
Причиной взрыва могло стать маломощное взрывное устройство, сообщает Cyprus Times.
Отмечается, что для взрыва могли быть использованы канистры с газом.
По предварительной информации, пострадавших нет. Также не нанесен ущерб и зданию центра. На месте происшествия находятся полиция и пожарники, место закрыто для осмотра.
В тренде
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Также мы писали, что в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.
Как сообщалось ранее, в пригороде Баку произошел взрыв в двухэтажном частном доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.
Кроме того, похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавирусаДругие страны “Завтра же немедленно помилую”: Лукашенко удивил заявлением о политзаключенныхДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+2030 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Предатель – это неприятно: СБУ проверит связи Нескоромного со спецслужбами РФ
- В Польше нашелся украинец, которого с осени искала семья с дипломатами и полицией
- Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний
Все новости
-
Глава Минфина прояснил судьбу советских вкладов украинцев
1 февраля, 23:57
Новости У24
-
Долговой рекорд Украины: глава Минфина объяснил, есть ли опасность
1 февраля, 23:33
Новости У24
-
Умер знаменитый украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня
1 февраля, 23:27
Украина
-
На Кипре в центре вакцинации прогремел взрыв
1 февраля, 23:26
Другие страны
-
Эрдоган снова хочет изменить конституцию Турции
1 февраля, 23:23
Другие страны
-
-
Ракетный комплекс “Нептун”: взять оккупанта на прицел и изменить баланс сил на Черном море
-
Коваленко, Хедира, Халк и украинец из Индонезии: переходы 1 февраля
1 февраля, 23:17
Футбол
-
Красотка с золотом Олимпиады ждет ребенка, но не перестает рисковать
1 февраля, 23:16
Другие
-
“Это просто предательство”: нардеп о закупках электроэнергии у России
1 февраля, 23:06
Новости У24
-
Штурм Капитолия: сторонники Трампа даже не голосовали на выборах
1 февраля, 22:59
США
-
Кулеба первый раз созвонился с новым главой Госдепа США: о чем говорили
1 февраля, 22:44
Политика
-
На Банковой объяснили, почему Зеленский хочет привлечь Байдена в “нормандский” формат
1 февраля, 22:35
Политика
-
Коваленко в “Аталанте” уже заговорил по-итальянски и сослался на российский сайт
-
В России оторвало от пирса и унесло в море десантный корабль
-
“Больше не хочу быть в оппозиции”: Ляшко поделился радикальными планами
1 февраля, 22:15
Новости У24
-
“Казаки, не подведите!”: Малиновский и Коваленко встретились в Бергамо
1 февраля, 22:13
Футбол
-
Предатель – это неприятно: СБУ проверит связи Нескоромного со спецслужбами РФ
1 февраля, 21:57
Политика
-
Десятки чиновников администрации Буша вышли из Республиканской партии – СМИ
1 февраля, 21:48
США
-
Можно контролировать: ВОЗ нашла положительный признак в пандемии COVID-19
1 февраля, 21:42
Другие страны
-
Зарплата Коваленко будет самой высокой в “Аталанте”: Малиновскому – пахать и пахать
1 февраля, 21:33
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня