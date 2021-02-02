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На Кипре в центре вакцинации прогремел взрыв

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О пострадавших не сообщается

На Кипре в центре вакцинации "Лация" прогремел взрыв, серьезного ущерба нанесено не было.

Причиной взрыва могло стать маломощное взрывное устройство, сообщает Cyprus Times.

Отмечается, что для взрыва могли быть использованы канистры с газом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также не нанесен ущерб и зданию центра. На месте происшествия находятся полиция и пожарники, место закрыто для осмотра.

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Также мы писали, что в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, в пригороде Баку произошел взрыв в двухэтажном частном доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.

Кроме того, похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.

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