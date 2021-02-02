Жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом после прививки Pfizer
Сначала симптомы списали на побочные эффекты вакцины
Все жители дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как их привили вакциной Pfizer.
Об этом пишет El Periodico.
78 человек получили первую прививку 13 января.
Отмечается, что начала симптомы появились только у десяти привитых – их списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.
По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.
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В дирекции дома престарелых заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.
Напомним, ранее стало известно о смерти 23 человек в Норвегии. Аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой мужчина, которому ввели препарат Pfizer.
Также смертельные случае зафиксированы в Италии, Германии, Израиле, Португалии и США.
Раньше новости "Сегодня" передавали, что пожилая испанка вернулась домой спустя 10 дней после того, как родным сообщили о ее смерти из-за последствий COVID-19.
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