Германия ответила на призывы Франции заморозить “Северный поток – 2”
В Берлине дали понять, что достроят газопровод
Правительство Германии не изменило своих "базовых позиций" по поддержке строительства газопровода "Северный поток – 2".
Об этом заявила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц в ответ на призывы Франции заморозить строительство газопровода, передает DW.
По ее словам, позиция Парижа хорошо известна немецкому правительству и Берлин поддерживал "очень тесный контакт" по этому вопросу с Францией.
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Как известно, Франция выступает против продолжения строительства российского газопровода "Северный поток – 2" и призывает Германию отказаться от этого проекта.
Тем временем Россия и Германия пытаются обойти американские санкции, наложенные на газопровод "Северный поток – 2".
А президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" плохой сделкой для Европы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена рассмотрит меры, которые были приняты на сегодняшний день в отношении трубопровода.
По материалам: Сегодня