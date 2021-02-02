Германия ответила на призывы Франции заморозить “Северный поток – 2”

В Берлине дали понять, что достроят газопровод

Правительство Германии не изменило своих "базовых позиций" по поддержке строительства газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц в ответ на призывы Франции заморозить строительство газопровода, передает DW.

По ее словам, позиция Парижа хорошо известна немецкому правительству и Берлин поддерживал "очень тесный контакт" по этому вопросу с Францией.

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Как известно, Франция выступает против продолжения строительства российского газопровода "Северный поток – 2" и призывает Германию отказаться от этого проекта.

Тем временем Россия и Германия пытаются обойти американские санкции, наложенные на газопровод "Северный поток – 2".

А президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" плохой сделкой для Европы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена рассмотрит меры, которые были приняты на сегодняшний день в отношении трубопровода.

По материалам: Сегодня