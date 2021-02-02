Австрия смягчает карантин с 8 февраля: что будет разрешено
В стране было зафиксировано более 400 тысяч случаев коронавируса
С 8 февраля в Австрии смягчают карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Kurier.
"Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации – британская и южноафриканская – распространяются", – сказал Курц.
Уже через неделю в стране откроют торговые точки, музеи и зоопарки. Также заработают школы. Однако власти призывают не забывать о мерах безопасности.
В салоны красоты можно будет приходить при наличии негативного теста на коронавирус, который был сделан не позднее 24 часов до визита.
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В общественных местах необходимо будет носить маски FFP2.
Согласно последним данным, в Австрии зафиксировали более 414 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 7 тысяч человек. Побороли болезнь более 390 тысяч человек.
В то же время в Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут карантин выходного дня.
К слову, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.
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