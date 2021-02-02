Австрия смягчает карантин с 8 февраля: что будет разрешено

В стране было зафиксировано более 400 тысяч случаев коронавируса

С 8 февраля в Австрии смягчают карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Kurier.

"Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации – британская и южноафриканская – распространяются", – сказал Курц.

Уже через неделю в стране откроют торговые точки, музеи и зоопарки. Также заработают школы. Однако власти призывают не забывать о мерах безопасности.

В салоны красоты можно будет приходить при наличии негативного теста на коронавирус, который был сделан не позднее 24 часов до визита.

В тренде

Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)

В общественных местах необходимо будет носить маски FFP2.

Согласно последним данным, в Австрии зафиксировали более 414 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 7 тысяч человек. Побороли болезнь более 390 тысяч человек.

В то же время в Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут карантин выходного дня.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Австрия

карантин

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2030 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Предатель – это неприятно: СБУ проверит связи Нескоромного со спецслужбами РФ

В Польше нашелся украинец, которого с осени искала семья с дипломатами и полицией

Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

Все новости

Как правильно разбивать яйцо для яичницы: секретный лайфхак (видео)

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети 2 февраля, 05:52

Психо

В США число привившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев 2 февраля, 05:03

США

Аренда страницы в соцсети: аферисты используют новые методы обмана (видео)

“Слуга народа” обсудит исключение Дубинского из партии 2 февраля, 04:01

Политика



На Донбассе не утихают обстрелы: за неделю боевики ранили пятерых армейцев

Протесты в России: в Бундестаге предложили арестовать активы российских олигархов 2 февраля, 03:25

Евросоюз

От США не было негативных сигналов Украине из-за действий отдельных политиков – Кулеба 2 февраля, 02:47

Политика

На Нью-Йорк обрушился снежный шторм: из-за непогоды приостановлены авиарейсы (фото) 2 февраля, 02:27

США

Амстердам закрывает квартал красных фонарей: что предлагают взамен 2 февраля, 01:56

Евросоюз

Гвоздик получит чемпионский бой сразу же, как только возобновит карьеру 2 февраля, 01:40

Бокс

Военные США могут охранять базы NASA на Луне: реакция России 2 февраля, 01:29

США

Украина хочет вывести на орбиту свой спутник в 2021 году 2 февраля, 01:15

Украина

Австрия смягчает карантин с 8 февраля: что будет разрешено 2 февраля, 00:28

Евросоюз

Все больше вопросов: первые комментарии ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19 2 февраля, 00:23

Другие страны

Селезнев выпивал с Ворониным перед отчислением из “Колоса” – СМИ 2 февраля, 00:23

ЧУ по футболу

Глава Минфина прояснил судьбу советских вкладов украинцев

1 февраля, 23:57

Новости У24

Долговой рекорд Украины: глава Минфина объяснил, есть ли опасность

1 февраля, 23:33

Новости У24

Умер знаменитый украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня 1 февраля, 23:27

Украина

На Кипре в центре вакцинации прогремел взрыв 1 февраля, 23:26

Другие страны

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня