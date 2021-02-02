Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии
Суд удовлетворил требование прокуратуры и заменил условный приговор реальным
Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным принял решение отменить условный срок, к которому его приговорили ранее, и приговорить к реальному – 3,5 годам колонии общего режима.
Об этом сообщает Новая газета.
После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 лет наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.
Соответствующее решение Симоновский суд Москвы объявил 2 февраля, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше".
Навальный участвовал в процессе лично, а не по видеосвязи, как на прошлой неделе. На заседании также присутствовала его жена Юлия, множество европейских дипломатов и журналистов.
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Кроме того, на этот раз оглашение приговора разрешили снимать телевизионщикам. Прежде видеосъемку запрещали в зале суда.
Суд проходил в условиях повышенной безопасности. В частности, чтобы предотвратить массовые протесты, в центр Москвы – на Лубянку и Пушкинскую площадь – стянули большое количество полицейских, а Красную площадь закрыли на вход. Кроме того, в Санкт-Петербурге полиция полностью перекрыла Дворцовую площадь.
Как мы уже писали, около 400 сторонников арестованного оппозиционера были задержаны под зданием суда.
По материалам: Сегодня