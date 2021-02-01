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Зверское избиение 15-летнего украинца: какие обвинения предъявили парижской банде

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Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние

Зверское избиение 15-летнего украинца: какие обвинения предъявили парижской банде

Задержанным за жестокое избиение 15-летнего украинского подростка Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения.

Об этом сообщил французский телеканал BFM, ссылаясь на источник в судебной системе.

Восемь из девяти нападавших, как оказалось, были несовершеннолетние. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо – под судебным надзором.

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Сегодня утром им всем предъявили обвинения:

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  • за покушение и соучастие в покушении;
  • участие в преступной банде;
  • совершение преступлений, связанных с кражами.

Напомним, Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах пробит череп. Парень потерял много крови и некоторое время был в коме. СМИ говорят о вендетте.

Ранее французские правоохранители задержали группу подозреваемых в избиении украинского подростка Юрия Крученика, которое произошло две недели назад в Париже.

Украинский подросток Юрий Крученик, жестоко избитый в Париже, перенес уже две операции. Как продвигается расследование, смотрите в сюжете:

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
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