Зверское избиение 15-летнего украинца: какие обвинения предъявили парижской банде
Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние
Задержанным за жестокое избиение 15-летнего украинского подростка Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения.
Об этом сообщил французский телеканал BFM, ссылаясь на источник в судебной системе.
Восемь из девяти нападавших, как оказалось, были несовершеннолетние. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо – под судебным надзором.
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Сегодня утром им всем предъявили обвинения:
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- за покушение и соучастие в покушении;
- участие в преступной банде;
- совершение преступлений, связанных с кражами.
Напомним, Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах пробит череп. Парень потерял много крови и некоторое время был в коме. СМИ говорят о вендетте.
Ранее французские правоохранители задержали группу подозреваемых в избиении украинского подростка Юрия Крученика, которое произошло две недели назад в Париже.
Украинский подросток Юрий Крученик, жестоко избитый в Париже, перенес уже две операции. Как продвигается расследование, смотрите в сюжете:
По материалам: Сегодня