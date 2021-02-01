Вонзил нож в шею: мужчина напал на пассажиров в метро Брюсселя

Злоумышленник задержан, идет расследование

Неизвестный мужчина совершил нападение на пассажиров на станции метро в Брюсселе. В результате как минимум один человек пострадал.

Об этом, ссылаясь на данные полиции бельгийской столицы, сообщает радио RTL.

Инцидент произошел днем 1 февраля в поезде метро, а на станции "Западный вокзал" злоумышленника задержали. После этого движение на двух ветках брюссельской подземки было частично остановлено.

На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.

По материалам: Сегодня