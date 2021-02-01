В мире
Вонзил нож в шею: мужчина напал на пассажиров в метро Брюсселя
Злоумышленник задержан, идет расследование
Неизвестный мужчина совершил нападение на пассажиров на станции метро в Брюсселе. В результате как минимум один человек пострадал.
Об этом, ссылаясь на данные полиции бельгийской столицы, сообщает радио RTL.
Инцидент произошел днем 1 февраля в поезде метро, а на станции "Западный вокзал" злоумышленника задержали. После этого движение на двух ветках брюссельской подземки было частично остановлено.
На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.
По материалам: Сегодня