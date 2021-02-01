В мире

Во Франции посреди улицы нашли коробку с отрезанной головой

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Предполагаемый убийца при задержании не сопротивлялся и говорил о Сатане

В городе Тулон, расположенном на севере Франции, обнаружили на улице коробку с отрезанной человеческой головой.

Об этом сообщает Nice Matin.

Предполагается, что картонную коробку с жутким содержанием выбросили из окна жилого дома днем 1 февраля.

Вскоре на место событий прибыли сотрудники спецназа и задержали подозреваемого. Его личность установить пока что не удалось – известно лишь, что мужчине около 40 лет. В момент задержания он не сопротивлялся и говорил о сатане.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

МИД Китая заявил, что зимняя Олимпиада-2022 в Пекине “состоится в полном объеме и без изменений”

1 час ago

Маск заявляет, что научил «чипированную» обезьяну играть в видеоигры

2 часа ago

«Слуги народа» вечером обсудят исключение Дубинского из фракции – депутат

2 часа ago

В Украине сильно похолодает: синоптики назвали дату

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button