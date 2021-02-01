В мире
Во Франции посреди улицы нашли коробку с отрезанной головой
Предполагаемый убийца при задержании не сопротивлялся и говорил о Сатане
В городе Тулон, расположенном на севере Франции, обнаружили на улице коробку с отрезанной человеческой головой.
Об этом сообщает Nice Matin.
Предполагается, что картонную коробку с жутким содержанием выбросили из окна жилого дома днем 1 февраля.
Вскоре на место событий прибыли сотрудники спецназа и задержали подозреваемого. Его личность установить пока что не удалось – известно лишь, что мужчине около 40 лет. В момент задержания он не сопротивлялся и говорил о сатане.
По материалам: Сегодня