В Нидерландах возобновляются слушания по делу крушения МН17 на Донбассе

Пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день

Суд в Нидерландах сегодня продолжит слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирский авиалайнере рейса МН17. Заседание начнется в 10:00 по местному времени.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день.

"Обстоятельства могут потребовать сокращения, переноса, приостановки или даже отмены слушаний", – говорится в сообщении.

В тренде

Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Напомним, суд в Нидерландах отказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе. Это означает, что рассматриваться будет только вопрос роли российского ЗРК "Бук" в крушении малайзийского авиалайнера.

Как известно, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

По материалам: Сегодня