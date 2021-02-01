В Мьянме военные арестовали президента страны

Также задерживают других высокопоставленных чиновников

В Мьянме арестовали президента страны Вин Мьин и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая является главой МИД республики.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на спикера партии Мьо Ньинта.

Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, со стороны которых опасаются государственного переворота, после того как в армии заявили, что выборы в стране были сфальсифицированы.

"Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом", – заявил спикер правящей партии.

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При этом он отметил, что сам также ожидает ареста в ближайшее время.

Напомним, в мае президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке переворота в стране, рассказав, что трое предполагаемых наемников были арестованы в связи с попыткой вторжения.

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