В ЕС снова угрожают судом AstraZeneca: подозревают перенаправление вакцины в Британию

Проверка заводов компании подтвердила производственные проблемы

Франция и Германия заявили, что готовы подать иски против шведско-британской компании AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает The Gurdian.

Ранее в Европейском Союзе заподозрили, что нехватка вакцины Oxford/AstraZeneca могла быть вызвана перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию.

И несмотря на то, что проверка завода в Бельгии подтвердила заявления компании о производственных проблемах, госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что компания может столкнуться со "штрафами или санкциями", если будет установлено, что она отдала предпочтение Британии.

"Я не говорю, что есть проблема, но если есть проблема и они предпочитают другие направления, другие страны – например, Великобританию, а не нас, – тогда мы будем защищать наши интересы. Наши контракты должны соблюдаться – это не моральные обязательства, это юридические обязательства", – заявил он.

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, в свою очередь, заявил, что ЕС не согласится с тем, чтобы Великобритания имела преимущество перед странами-членами.

"Если выяснится, что компании не соблюдают свои обязательства, нам придется решать правовые последствия. Ни одна компания не может отдавать предпочтение другой стране, а не ЕС", – сказал он.

Напомним, что изготовитель оксфордской вакцины сообщил о проблемах с производством ее основного компонента, из-за чего количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось.

На этом фоне в Евросоюзе пригрозили компании судом и допустили возможность введения запрета на экспорт COVID-вакцины за пределы сообщества.

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