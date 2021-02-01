Путина посадили в клетку: креатив на акциях в поддержку Навального (фото)
Некоторые демонстранты пришли на протест с плакатами
В Москве и ряде других российских городов проходят акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали в "Шереметьево" 17 января.
На митинги демонстрантов пришли с плакатами "Легализуйте свободу", "Спасите Россию от Путина", "Свободу всем политзаключенным", "Навальный – герой". Некоторые были в масках с надписью "Путина в отставку".
Фото: REUTERS/Yuri Maltsev
Фото: REUTERS Yuri Maltsev
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Однако среди протестующих были и те, кто против оппозиционера.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В то же время некоторые россияне пришли на протест, чтобы выразить нейтральную позицию.
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
К слову, в поддержку Навального вышли и в Германии. Там протестующие требовали освободить российского оппозиционера и поместили восковую фигуру Путина в клетку.
Фото: REUTERS/Christian Mang
Фото: REUTERS/Christian Mang
Также мы писали, что в Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, начались очень жесткие задержания.
Над задержанными россиянами издеваются и во Владивостоке. Силовики стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют насилие.
Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.
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