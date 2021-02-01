Путина посадили в клетку: креатив на акциях в поддержку Навального (фото)

Некоторые демонстранты пришли на протест с плакатами

В Москве и ряде других российских городов проходят акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали в "Шереметьево" 17 января.

На митинги демонстрантов пришли с плакатами "Легализуйте свободу", "Спасите Россию от Путина", "Свободу всем политзаключенным", "Навальный – герой". Некоторые были в масках с надписью "Путина в отставку".

Фото: REUTERS/Yuri Maltsev

Фото: REUTERS Yuri Maltsev

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Однако среди протестующих были и те, кто против оппозиционера.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В то же время некоторые россияне пришли на протест, чтобы выразить нейтральную позицию.

В тренде

Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

К слову, в поддержку Навального вышли и в Германии. Там протестующие требовали освободить российского оппозиционера и поместили восковую фигуру Путина в клетку.

Фото: REUTERS/Christian Mang

Фото: REUTERS/Christian Mang

Также мы писали, что в Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, начались очень жесткие задержания.

Над задержанными россиянами издеваются и во Владивостоке. Силовики стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют насилие.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

протесты

митинги

Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Дворец Путина “переписали” на миллиардераРоссия Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный “дворец Путина” (видео)Россия На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)Россия Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3177 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Совсем один: Трампа бросили его адвокаты – CNN

Снегопады и штормовой ветер: прогноз погоды на первый день февраля

Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Все новости

В Мьянме военные арестовали президента страны 1 февраля, 03:15

Другие страны

Зеленский рассказал, что чувствовал при штурме Капитолия в США 1 февраля, 02:14

Политика

Зеленский про публикации о его разговоре с Трампом: “Я очень обиделся” 1 февраля, 01:55

Политика

Неадекватное применение силы: в ЕС осудили Кремль за подавление протестов 1 февраля, 00:57

Евросоюз

Российского актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией 1 февраля, 00:20

Кино



Cтопой припечатала соперницу: брутальный нокаут в женском кикбоксинге

Рейтинг доверия к Путину падает — политолог объяснил причины

31 января, 23:53

Новости У24

В России есть внутренний раскол — экс-советник Ельцина назвал признаки

31 января, 23:39

Новости У24

В Германии заявили, что отношения с Россией достигли новой “низшей точки” 31 января, 23:38

Евросоюз

Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет

“Нужен раскол элит”: политолог рассказал, будет ли эффект у протестов в России

31 января, 23:04

Новости У24

“Нужно иметь совесть”: Кравчук высказался о вакцинах против коронавируса

31 января, 22:48

Новости У24

Расследование происхождения COVID-19: эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане 31 января, 22:43

Другие страны

Селезнева выгнали из “Колоса” за нарушение режима 31 января, 22:29

ЧУ по футболу

Против России введут широкие санкции — Кравчук рассказал о поддержке Украины США

31 января, 22:26

Новости У24

Районная больница не хуже столичной: Фонд Рината Ахметова помог медучреждению в Волновахе 31 января, 22:09

Украина

В ЕС снова угрожают судом AstraZeneca: подозревают перенаправление вакцины в Британию 31 января, 22:07

Евросоюз

Россиянин уволил экс-звезду “Динамо” с поста тренера “Пафоса” 31 января, 21:49

Футбол

“Речь о жизни и смерти”: Кравчук назвал главный вопрос для референдума

31 января, 21:49

Новости У24

Людей хватают без всяких оснований — Фейгин рассказал о протестах в России

31 января, 21:27

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня