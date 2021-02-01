Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1000 человек

Больше всего задержаний в Москве

В воскресенье, 31 января, в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали более 1000 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По состоянию на 12:15 по Киеву в России задержали 1009 человек. Больше всего задержанных в Москве, Владивостоке, Красноярске и Новосибирске.

Отметим, что на "ОВД-Инфо" работает счетчик задержаний и сразу же можно посмотреть список задержанных.

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Напомним, что сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, там задержали 91 человека.

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