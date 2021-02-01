Неадекватное применение силы: в ЕС осудили Кремль за подавление протестов
На протестах в поддержку Навального задержали более 5000 человек
В Европейском союзе обеспокоены непропорциональным применением силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, на которых сегодня задержали более 5000 человек.
Об этом заявил замглавы Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
"Я обеспокоен массовыми задержаниями и непропорциональным применением силы против протестующих и журналистов в России сегодня в очередной раз", – написал Боррель.
Он напомнил России о ее международных обязательствах и подчеркнул, что россияне должны иметь возможность для реализации своих прав.
"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", – отметил представитель ЕС.
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По последним данным, в России на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей стране 31 января, задержали 5135 человек.
Напомним, в Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, прошли особо жесткие задержания.
А во Владивостокесиловики стреляли из травматического оружия и били протестующих электрошокерами.
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