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Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

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Ракета-спутник “Зульджанах” способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км

Иранские военные провели запуск своей новой ракеты-носителя, впервые при этом использовав для этой цели твердое топливо.

Об этом сообщает IRNA.

Запуск ракеты "Зульджанах" проводился днем 1 февраля военными космической группировки Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской республики.

По словам представителя министерства Ахмада Хоссейни, ракета состоит из трех ступеней – две из них работают на твердотопливном двигателе и одна – на жидкотопливном.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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