В России на акциях в поддержку Навального задержали более 260 человек (видео)

В российских городах с самого утра на протестах уже больше людей, чем было 23 января

Сегодня сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, а также возмущенные действиями властей россияне в отношении политика и участников протестов 23 января вновь проводят акции по всей стране. Силовики уже задержали 261 человека.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего — во Владивостоке (96 – среди них были и журналисты) и Красноярске (сегодня там -31° – 44).

В Челябинске на акции в поддержку Навального начались жесткие задержания.

Много людей вышло в Перми:

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По материалам: Сегодня