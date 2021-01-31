В мире

Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Первые акции начались на Дальнем Востоке

Сегодня, 31 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилете после лечения в Германии.

Это уже вторые выходные, на которых россияне выходят на акции за Навального. Протесты, которые прошли 23 января, закончились массовыми задержаниями и избиением протестующих.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

12:38 Силовики по всей России задержали более тысячи протестующих.

10:56 Число задержанных протестующих по всей России достигло 465.

09:59 На акциях в поддержку Навального силовики уже задержали 261 человека, а на улицах городов с самого утра уже больше людей, чем было 23 января.

09:47 В Челябинске правоохранители начали жестко задерживать протестующих.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Центробанк Филиппин вводит обязательное лицензирование криптовалютных компаний

30 минут ago

Лучший бомбардир в истории “Шахтера” завоевал Кубок Либертадорес

1 час ago

Ученые выдвинули новую гипотезу происхождения воды на Луне

2 часа ago

В России снова вспыхнули протесты: силовики задерживают людей (фото, видео)

2 часа ago

Добавить комментарий

В мире

Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Первые акции начались на Дальнем Востоке

Сегодня, 31 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилете после лечения в Германии.

Это уже вторые выходные, на которых россияне выходят на акции за Навального. Протесты, которые прошли 23 января, закончились массовыми задержаниями и избиением протестующих.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

12:38 Силовики по всей России задержали более тысячи протестующих.

10:56 Число задержанных протестующих по всей России достигло 465.

09:59 На акциях в поддержку Навального силовики уже задержали 261 человека, а на улицах городов с самого утра уже больше людей, чем было 23 января.

09:47 В Челябинске правоохранители начали жестко задерживать протестующих.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Жителей ряда областей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

3 часа ago

Стали известны детали контракта Месси с “Барселоной”

3 часа ago

Что изменится в Украине с 1 февраля: список нововведений

4 часа ago

Госстат: Реальная зарплата украинцев в декабре выросла на 10%

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button