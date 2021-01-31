Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Первые акции начались на Дальнем Востоке

Сегодня, 31 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилете после лечения в Германии.

Это уже вторые выходные, на которых россияне выходят на акции за Навального. Протесты, которые прошли 23 января, закончились массовыми задержаниями и избиением протестующих.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

12:38 Силовики по всей России задержали более тысячи протестующих.

10:56 Число задержанных протестующих по всей России достигло 465.

09:59 На акциях в поддержку Навального силовики уже задержали 261 человека, а на улицах городов с самого утра уже больше людей, чем было 23 января.

09:47 В Челябинске правоохранители начали жестко задерживать протестующих.

По материалам: Сегодня