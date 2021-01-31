Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию – СМИ

Гитанас Науседа хочет продемонстрировать поддержку белорусскому народу

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул кандидатуру лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на соискание Нобелевской премии мира в 2021 году.

Об этом сообщили два осведомленных источника, передает Reuters.

"Науседа выдвинул кандидатуру оппозиционерки, которая живет в Литве после того, как бежала со своей родины в результате спорных президентских выборов 9 августа, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению и его требованиям о проведении свободных выборов", – рассказал собеседник агентства.

Агентство также напоминает, что на прошлой неделе Тихановская призвала Европейский Союз и Соединенные Штаты быть “смелее и сильнее” в своих действиях, чтобы помочь положить конец правлению Лукашенко.

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Прием кандидатур на Нобелевскую премию мира этого года завершается 31 января, а объявление победителя намечено на ноябрь. Тысячи людей могут выдвинуть свою кандидатуру на соискание премии, включая членов национальных парламентов, бывших лауреатов и ведущих ученых.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по инициативе Украины примет участие в заседании "Люблинского треугольника".

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