Не уберегли от мошенничества: в России пьяный слесарь обстрелял банк и участок полиции

Полицейские ранили стрелка при задержании

В Росии в городе Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял отдел полиции и банк, а также устроил ДТП.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "112"

По информации издания, слесарь Александра Барский накануне поссорился с супругой, которая сообщила ему, что телефонные мошенники обманули ее на 98 тысяч рублей семейных сбережений.

После ссоры мужчина напился и в какой-то момент решил, что в том, что его семья лишилась денег, виновата не жена, а полиция, которая не ловит мошенников и банк, который не пресекает такие преступления.

Прихватив своё охотничье ружье Барский сел в машину и помчался к горотделу, где сделал несколько выстрелов по зданию, а оттуда поехал в банк, по пути попав в небольшое ДТП.

Банк мужчина также обстрелял, кроме того он также направил оружие в сторону приехавших на место происшествия полицейских, которые требовали сложить оружие и сдаться.

В тренде

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про “нового владельца” дворца

В результате правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел и мужчину ранили в плечо.

Его задержали и направили в больницу. В отношении стрелка возбуждено две уголовные статьи – “Хулиганство” и “Посягательство на жизнь сотрудников полиции”.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

полиция

стрельба

пьяные

слесарь

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный “дворец Путина” (видео)Россия Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика Дворец Путина “переписали” на миллиардераРоссия На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4685 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут

Кто покинул шоу “Маска” во втором выпуске

Пожаловался на соседей и получил штраф: в Луцке копы наказали мужчину

Все новости

Не уберегли от мошенничества: в России пьяный слесарь обстрелял банк и участок полиции 31 января, 01:58

Россия

Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)

На Кубе сорвался в ущелье автобус с учителями, много погибших и раненых 31 января, 01:11

Другие страны

Воры раздели футболиста “Ювентуса”, пробравшись в дом через окно в ванной 31 января, 00:25

Футбол

В Португалии в больницах заканчиваются места для тяжелобольных COVID-19 31 января, 00:23

Евросоюз



Игрок “Баварии” рассмешил звезду “Динамо” фокусом с яйцом

Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут 31 января, 00:04

Транспорт

Банду из подполковника СБУ и полицейских будут судить за разбой и похищение людей 30 января, 23:36

Другие регионы

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу “Маска” 30 января, 23:36

Звездно

“Украина потеряет двух футболистов”: Селезнев – о будущей встрече с Милевским 30 января, 23:30

Футбол

Кто покинул шоу “Маска” во втором выпуске 30 января, 23:17

Звездно

Пил водку и закусывал икрой: бой Мейвезера и блогера отменен, но боец не особо готовился 30 января, 23:15

Бокс

30 января, 23:09 Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьи Подробности

Андрей Данилко на шоу “Маска” станцевал под собственный хит 30 января, 22:48

Звездно

Роналду “запорол” выход один на один. Похоже, перепраздновал день рождения невесты

В США арестовали женщину, угрожавшую “прострелить мозг” спикеру Конгресса 30 января, 22:41

США

Ужасное столкновение в нулевой битве “Арсенала” и “Манчестер Юнайтед” 30 января, 22:23

Футбол

В Ивано-Франковске суд оштрафовал стрип-клуб за нарушение карантина 30 января, 22:11

Запад

Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школе 30 января, 22:07

Запад

“Мисс Бюст” украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока “Зари” 30 января, 21:55

Футбол

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня