Не уберегли от мошенничества: в России пьяный слесарь обстрелял банк и участок полиции
Полицейские ранили стрелка при задержании
В Росии в городе Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял отдел полиции и банк, а также устроил ДТП.
Об этом сообщает российский телеграм-канал "112"
По информации издания, слесарь Александра Барский накануне поссорился с супругой, которая сообщила ему, что телефонные мошенники обманули ее на 98 тысяч рублей семейных сбережений.
После ссоры мужчина напился и в какой-то момент решил, что в том, что его семья лишилась денег, виновата не жена, а полиция, которая не ловит мошенников и банк, который не пресекает такие преступления.
Прихватив своё охотничье ружье Барский сел в машину и помчался к горотделу, где сделал несколько выстрелов по зданию, а оттуда поехал в банк, по пути попав в небольшое ДТП.
Банк мужчина также обстрелял, кроме того он также направил оружие в сторону приехавших на место происшествия полицейских, которые требовали сложить оружие и сдаться.
В тренде
Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про “нового владельца” дворца
В результате правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел и мужчину ранили в плечо.
Его задержали и направили в больницу. В отношении стрелка возбуждено две уголовные статьи – “Хулиганство” и “Посягательство на жизнь сотрудников полиции”.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Россия
полиция
стрельба
пьяные
слесарь
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный “дворец Путина” (видео)Россия Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика Дворец Путина “переписали” на миллиардераРоссия На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+4685 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут
- Кто покинул шоу “Маска” во втором выпуске
- Пожаловался на соседей и получил штраф: в Луцке копы наказали мужчину
Все новости
-
Не уберегли от мошенничества: в России пьяный слесарь обстрелял банк и участок полиции
31 января, 01:58
Россия
-
Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)
-
На Кубе сорвался в ущелье автобус с учителями, много погибших и раненых
31 января, 01:11
Другие страны
-
Воры раздели футболиста “Ювентуса”, пробравшись в дом через окно в ванной
31 января, 00:25
Футбол
-
В Португалии в больницах заканчиваются места для тяжелобольных COVID-19
31 января, 00:23
Евросоюз
-
-
Игрок “Баварии” рассмешил звезду “Динамо” фокусом с яйцом
-
Проезд в маршрутках в Украине подорожает: где и на сколько поднимут
31 января, 00:04
Транспорт
-
Банду из подполковника СБУ и полицейских будут судить за разбой и похищение людей
30 января, 23:36
Другие регионы
-
Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу “Маска”
30 января, 23:36
Звездно
-
“Украина потеряет двух футболистов”: Селезнев – о будущей встрече с Милевским
30 января, 23:30
Футбол
-
Кто покинул шоу “Маска” во втором выпуске
30 января, 23:17
Звездно
-
Пил водку и закусывал икрой: бой Мейвезера и блогера отменен, но боец не особо готовился
30 января, 23:15
Бокс
-
30 января, 23:09
Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьи
Подробности
-
Андрей Данилко на шоу “Маска” станцевал под собственный хит
30 января, 22:48
Звездно
-
Роналду “запорол” выход один на один. Похоже, перепраздновал день рождения невесты
-
В США арестовали женщину, угрожавшую “прострелить мозг” спикеру Конгресса
30 января, 22:41
США
-
Ужасное столкновение в нулевой битве “Арсенала” и “Манчестер Юнайтед”
30 января, 22:23
Футбол
-
В Ивано-Франковске суд оштрафовал стрип-клуб за нарушение карантина
30 января, 22:11
Запад
-
Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школе
30 января, 22:07
Запад
-
“Мисс Бюст” украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока “Зари”
30 января, 21:55
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня