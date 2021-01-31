Коронавирус мутирует: Германия вводит жесткие ограничения до 17 февраля
Правила вступят в силу с 30 января
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Германии вводят жесткие ограничения на въезд в ФРГ из некоторых стран, где был зафиксирован мутировавший коронавирус.
Об этом пишет DW.
Запрещено будет въезжать в страну из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР.
Отмечается, что с 31 января список таких стран и регионов расширят.
Ограничения будут действовать до 17 февраля.
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Согласно последним данным, в Германии зафиксировали более 2,19 миллиона случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии умерли более 55 тысяч человек.
Также мы писали, что премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. Франция закрывает свои границы.
Напомним, в Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут карантин выходного дня.
Как сообщали ранее, в Ливане бушуют протесты против карантинных ограничений. В результате столкновения протестующих с силовиками пострадали более 200 человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует
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