У Путина ответили на призыв “забрать Донбасс домой”
В Кремле не собираются ни аннексировать Донбасс, ни выводить войска
Несмотря на циничные призывы российской топ-пропагандистки Маргариты Симоньян к Москве аннексировать украинский Донбасс, Кремль не намерен этого делать.
Об этом, как сообщает Интерфакс, 29 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит”, – заявил Песков.
При этом он предупредил, что Россия "продолжит защищать интересы русскоязычного населения" и "русских". Следовательно, Кремль не собирается ни выводить свои войска, ни прекращать поддержку боевиков на востоке Украины.
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Ранее от слов Симоньян, которая призывала Россию "забрать Донбасс домой" открестился МИД РФ, назвав это "ее позицией".
Напомним, что 28 января в оккупированном Донецке прошел пропагандистский форум "Русский Донбасс", который среди прочих посетили главный редактор кремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее муж, российский телеведущий Тигран Кеосаян, и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
По материалам: Сегодня