У Путина ответили на призыв “забрать Донбасс домой”

В Кремле не собираются ни аннексировать Донбасс, ни выводить войска

Несмотря на циничные призывы российской топ-пропагандистки Маргариты Симоньян к Москве аннексировать украинский Донбасс, Кремль не намерен этого делать.

Об этом, как сообщает Интерфакс, 29 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит”, – заявил Песков.

При этом он предупредил, что Россия "продолжит защищать интересы русскоязычного населения" и "русских". Следовательно, Кремль не собирается ни выводить свои войска, ни прекращать поддержку боевиков на востоке Украины.

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Ранее от слов Симоньян, которая призывала Россию "забрать Донбасс домой" открестился МИД РФ, назвав это "ее позицией".

Напомним, что 28 января в оккупированном Донецке прошел пропагандистский форум "Русский Донбасс", который среди прочих посетили главный редактор кремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее муж, российский телеведущий Тигран Кеосаян, и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По материалам: Сегодня