В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

С ним были ликвидированы еще девять боевиков ИГИЛ

Один из главарей террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) был уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции.

Об этом пишет The New York Times.

В результате атаки убит боевик Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави, также известный как Абу Ясер. Это случилось 27 января в районе города Киркук.

Вместе с ним были ликвидированы еще девять боевиков ИГИЛ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Иракские и американские официальные лица подтвердили, что операция готовилась несколько месяцев.

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Газета отмечает, что аль-Иссави руководил действиями боевиков ИГ в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Ранее в Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение "Исламское государство".

Напомним, СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.

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