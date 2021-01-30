В мире

В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 2 minutes read

С ним были ликвидированы еще девять боевиков ИГИЛ

Один из главарей террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) был уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции.

Об этом пишет The New York Times.

В результате атаки убит боевик Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави, также известный как Абу Ясер. Это случилось 27 января в районе города Киркук.

Вместе с ним были ликвидированы еще девять боевиков ИГИЛ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Иракские и американские официальные лица подтвердили, что операция готовилась несколько месяцев.

Читайте также:
В Одессе изъяли 750 кг “боевого наркотика” “ИГИЛ”

В тренде
Путин трижды приезжал: новое расследование о дворце президента РФ

Газета отмечает, что аль-Иссави руководил действиями боевиков ИГ в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Ранее в Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение "Исламское государство".

Напомним, СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Сирия
США
смерть
боевики
ИГИЛ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ“Кремлевские игры”: кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ“Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛРоссия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за КитайЭкономика В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛШкольная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛНачала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4685 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Москва в “осаде”: в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины
  • Победить нельзя: эксперт рассказал, когда будет вторая волна коронавируса
  • Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)

Все новости

  • В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

    Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом

  • В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

    Пранк года! Лыжник разыграл журналистку, которая не понимала финского языка

  • “Ощущения невозможно описать”: Санта Димопулос поборола свой страх высоты, прыгнув с парашюта – фото

    30 января, 09:55
    Звездно

  • Мы дали возможность людям влиять на власть – Зеленский о законе о референдуме

    30 января, 09:55
    Политика

  • На Украину надвигается снежный циклон: где и когда ждать непогоды

    30 января, 09:41
    Украина

  • Разыгралась непогода: в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

    30 января, 09:35
    Украина

  • С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождение

    30 января, 09:26
    Теннис

  • В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

    30 января, 09:09
    Другие страны

  • Звезда сборной России отправил дочь в психушку

    30 января, 09:00
    Футбол

  • Круассаны выходного дня: 5 рецептов в домашних условиях

    30 января, 09:00
    Вкусно

  • Доступная ипотека от Кабмина: банкир объяснил, сколько на самом деле заплатят украинцы
    В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

    30 января, 08:54
    Новости У24

  • На Донбассе снова обострение: ранены двое военнослужащих

    30 января, 08:46
    Донбасс

  • Усику на заметку: в супертяжах появился новый чемпион

    30 января, 08:33
    Бокс

  • Коронавирус. В Украине 4685 новых случаев заражения

    30 января, 08:13
    Украина

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы (фото)

    30 января, 07:47
    Другие страны

  • Украину накроет снег: какой будет погода в субботу

    30 января, 07:21
    Украина

  • Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

    30 января, 05:51
    Психо

  • Отель за 2000 долларов и ПЦР-тесты: Канада изменила правила для туристов

    30 января, 04:59
    Другие страны

  • Задержание Навального: Совбез ООН собирает заседание

    30 января, 04:12
    Россия

  • В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: погибли 10 человек (фото)

    30 января, 04:05
    Россия

В Ираке ликвидировали главаря ИГИЛ

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Определились финалисты чемпионата мира по гандболу

1 час ago

Повестка дня визита Борреля в РФ соответствует видению и интересам Украины – Кулеба

2 часа ago

Принят закон о монетизации компенсаций за использование электроотопления

3 часа ago

Футбол: “Десна” подписала румынского защитника

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button