“Стали злей, чем зло”: Слепаков написал стих о протестах и поругался с женой Навального
Юлия Навального допустила, что российский комик метит в акционеры “Газпрома”
Российский комик Семен Слепаков жестко раскритиковал участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись на прошлых выходных в большинстве крупных городов РФ и за границей, и поругался с женой арестованного политика Юлией Навальной.
28 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram матерное стихотворение о протестах. В стихе Слепаков намекнул на жесткость участников, которые, по его словам, "позабыли про жалость", "очерствили нутро" и "стали злей, чем зло".
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер “а эм эр”.
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами п***ила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По е**лу дали
Парню из ГАИ.
На “прикольный” митинг
Звали ребятню
— Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с**а,
У добра не стой!
Жо**ю на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!..
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
Среди прокомментировавших (которые преимущественно раскритиковали комика) отметилась и Юлия Навальная. По ее словам, Слепаков "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром".
Отвечая ей, Семен Слепаков назвал стих своей позицией и отметил, что не обязан разделять ни точку зрения оппозиции в России, ни методы, которыми она пытается достигнуть своих целей.
Напомним, 23 января во многих городах России и других стран прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Порядка 3,7 тыс. протестующих были задержаны в РФ.
Несмотря на это, сторонники Навального уже готовят новые акции протеста и призывают людей выйти на улицы 31 января и в день суда над политиком, 2 февраля.
По материалам: Сегодня