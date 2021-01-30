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“Стали злей, чем зло”: Слепаков написал стих о протестах и поругался с женой Навального

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Юлия Навального допустила, что российский комик метит в акционеры “Газпрома”

Российский комик Семен Слепаков жестко раскритиковал участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись на прошлых выходных в большинстве крупных городов РФ и за границей, и поругался с женой арестованного политика Юлией Навальной.

28 января Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram матерное стихотворение о протестах. В стихе Слепаков намекнул на жесткость участников, которые, по его словам, "позабыли про жалость", "очерствили нутро" и "стали злей, чем зло".

Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер “а эм эр”.
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами п***ила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По е**лу дали
Парню из ГАИ.
На “прикольный” митинг
Звали ребятню
— Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с**а,
У добра не стой!
Жо**ю на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!..
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.

Среди прокомментировавших (которые преимущественно раскритиковали комика) отметилась и Юлия Навальная. По ее словам, Слепаков "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром".

Отвечая ей, Семен Слепаков назвал стих своей позицией и отметил, что не обязан разделять ни точку зрения оппозиции в России, ни методы, которыми она пытается достигнуть своих целей.

"Стали злей, чем зло": Слепаков написал стих о протестах и поругался с женой Навального

Напомним, 23 января во многих городах России и других стран прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Порядка 3,7 тыс. протестующих были задержаны в РФ.

Несмотря на это, сторонники Навального уже готовят новые акции протеста и призывают людей выйти на улицы 31 января и в день суда над политиком, 2 февраля.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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