Силовики принудили главу штаба Навального призвать россиян не выходить завтра на акцию (видео)

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По принуждению сотрудников МВД глава штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов записал видеообращение к россиянам с призывом не выходить завтра на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщил в Facebook адвокат главы штаба Александр Караваев.

Роман Трегубов отказался от координаторских полномочий и призвал россиян не выходить на акцию 31 января под угрозой уголовных дел, подчеркивает адвокат.

По материалам: Сегодня