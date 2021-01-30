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Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про “нового владельца” дворца

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Бизнесмен заявил, что “дворец Путина” принадлежит ему

В Сети поднялась волна шуток касательно недавнего заявления Аркадия Ротенберга. Он заявил, что так называемый "дворец Путина" из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального принадлежит ему.

"Аркадий Ротенберг: – Вот отправился я как-то в Ухань попробовать местную кухню…" – написали в Twitter-аккаунте "Я дико извиняюсь".

TWITTERJanuary 30, 2021

"Аркадий Ротенберг заявил – я и есть Навальный", "Аркадий Ротенберг признался, что он Путин", "Аркадий Ротенберг объявил себя убийцей Кеннеди", "Аркадий Ротенберг признался, что лично видел, что случилось на перевале Дятлова, но в силу "человеческих факторов" и разных "инсинуаций" долго не признавался в этом", – пишут пользователи Сети.

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Шутят не только о Путине и Ротенберге, а и об Алине Кабаевой, которую называют гражданской женой российского президента.

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

Напомним, не успел президент РФ Владимир Путин откреститься от огромного особняка на Черном море в Геленджике, как скандальное здание выставили на продажу.

Как сообщали ранее, в игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина"из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый "склад грязи".

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