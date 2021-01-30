“Напала” на силовика на митинге в Москве: украинке грозит 5 лет тюрьмы в России

35-летняя Ольга Бендас участвовала в протестах в поддержку Алексея Навального

Российский суд поместил под стражу сроком на два месяца участницу прошедших на минувших выходных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального – женщину обвиняют в нападении на силовика.

Об этом 29 января сообщила пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Таким образом, судья удовлетворил просьбу следствия, которое требовало арестовать 35-летнюю Ольгу Бендас до 28 марта 2021 года из-за применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Теперь ей грозит большой штраф, принудительные работы, арест или до пяти лет лишения свободы.

По материалам: Сегодня