В мире

На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 2 minutes read

Самолет врезался в “возвышенность”

На Кубе в горном восточном районе страны потерпел крушение военный вертолет.

Как сообщает Reuters, в результате аварии погибли все, кто был на борту, – пять человек.

“Самолет врезался в "возвышенность" после того, как покинул восточную провинцию Ольгин для короткой поездки в провинцию Гуантанамо”, – говорится в сообщении.


Читайте также:
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии

Больше никакой дополнительной информации не предоставляют. На данный момент причина крушения расследуется.

В тренде
Москва в “осаде”: в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины

На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

Напомним, 20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека.

Ранее на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-эш-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Куба
крушение
смерть
вертолет

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы“Кремлевские игры”: кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы“Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвыРоссия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за КитайЭкономика На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвыНачала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвыШкольная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5181 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Москва в “осаде”: в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины
  • Победить нельзя: эксперт рассказал, когда будет вторая волна коронавируса
  • Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)

Все новости

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

    30 января, 07:47
    Другие страны

  • Украину накроет снег: какой будет погода в субботу

    30 января, 07:21
    Украина

  • Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

    30 января, 05:51
    Психо

  • Отель за 2000 долларов и ПЦР-тесты: Канада изменила правила для туристов

    30 января, 04:59
    Другие страны

  • Задержание Навального: Совбез ООН собирает заседание

    30 января, 04:12
    Россия

  • В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: погибли 10 человек (фото)

    30 января, 04:05
    Россия

  • Коронавирус мутирует: Германия вводит жесткие ограничения до 17 февраля

    30 января, 01:47
    Евросоюз

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

    Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу

  • Футболист в пьяном ДТП убил молодоженов, но отсидел всего 18 месяцев

    30 января, 01:28
    Футбол

  • Зеленский дал интервью американскому изданию: где и когда смотреть

    30 января, 00:52
    Политика

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

    Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео

  • Франция закрывает границы для прибывающих из-за пределов Евросоюза

    29 января, 23:59
    Евросоюз

  • Футболист лишился ноги в результате несчастного случая

    29 января, 23:52
    Футбол

  • Неврологические расстройства все чаще становятся причиной смерти украинцев

    29 января, 23:29
    Украина

  • Только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: Степанов объяснил причину

    29 января, 23:17
    Украина

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

    Непогода в Украине: до сих пор обесточены почти 200 населенных пунктов

  • Продолжительность жизни пожилых людей после коронавируса сокращается – медик

    29 января, 22:54
    Украина

  • На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

    “То Лукаку, то жена”: футболист “Шахтера” показал, кто ему снится, и рассказал о будущем детей

  • Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу – медик

    29 января, 22:32
    Украина

  • ГБР признали важным объектом и назначили госохрану

    29 января, 22:24
    Политика

На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский обновил состав Национального совета реформ

2 часа ago

Курс валют на вечер 29 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

3 часа ago

“Шахтер” объявил соперников на втором тренировочном сборе в Турции

3 часа ago

Послы G7 сделали заявление по проекту закона о реформе СБУ

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button