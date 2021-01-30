На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы
Самолет врезался в “возвышенность”
На Кубе в горном восточном районе страны потерпел крушение военный вертолет.
Как сообщает Reuters, в результате аварии погибли все, кто был на борту, – пять человек.
“Самолет врезался в "возвышенность" после того, как покинул восточную провинцию Ольгин для короткой поездки в провинцию Гуантанамо”, – говорится в сообщении.
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Больше никакой дополнительной информации не предоставляют. На данный момент причина крушения расследуется.
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Напомним, 20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека.
Ранее на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-эш-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.
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