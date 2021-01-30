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Чехия и Германия закрывают границы для прибывающих из-за пределов ЕС

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Первой подобное решение приняла Франция

Вслед за Францией Германия и Чехия ужесточили правила въезда на свою территорию из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает DW.

Германия с 30 января до 17 февраля запретила въезд на свою территорию туристов из Португалии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Исключение сделали для граждан Германии, которые возвращаются в страну, и лиц с немецким видом на жительство.

Чехия запретила с 30 января въезд всех иностранцев. Исключение сделали лишь для тех, кто путешествует по работе, учебе или по семейным делам и для лечения.

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Чтобы въехать в страну, нужно сдать тест на коронавирус. Дети до 5 лет могут въезжать без препятствий.

Отметим, что Франция вводит запрет с 31 января. Для прибывающих во Францию из стран Евросоюза будет необходим тест на COVID-19.

Напомним, в Грузии после возобновления работы магазинови общественного транспорта введут карантин выходного дня.

Как сообщали ранее, в Ливане бушуют протесты против карантинных ограничений. В результате столкновения протестующих с силовиками пострадали более 200 человек.

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