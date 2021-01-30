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Белорусские силовики заявили о задержании “организатора протестов” (видео)

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Сотрудники МВД утверждают, что собрали факты противоправной деятельности молодого человека

Белорусские силовики заявили о задержании "организатора протестов" (видео)

Сегодня белорусские силовики сообщили о задержании 31-летнего "организатора протестов и администратора Telegram-чатов".

МВД страны утверждает, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, а также финансировал марши и обеспечивал материальной помощью протестантов.

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Сотрудники МВД сообщили, что получили доступ ко всем перепискам, фото- и видесьемкам молодого человека, где он фиксировал свою деятельность.

Служащие ведомства уточнили, что провели в его квартире обыск и изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок.

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МВД Беларуси сообщило, что:

  • Задержанного доставили во Фрунзенское РУВД г. Минска.
  • Составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
  • Вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".
  • Собирают и документируют все факты противоправной деятельности молодого человека, в частности, администрирование Telegram-ресурсов, "пропагандирующих протестную деятельность".

По материалам: Сегодня

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