“Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в Британию

ЕС значительно отстает от Великобритании по темпам вакцинации

Евросоюз может заблокировать поставки в Великобританию вакцины Рfizer, которая производится на территории сообщества. Речь идет о 40 млн доз препарата, которые ранее законтрактовал Лондон.

Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Так называемые “вакцинные войны” в ЕС вспыхнули после того, как компания AstraZeneca гарантировала поставки своей вакцины в Великобританию, одновременно задерживая поставки в ЕС из-за производственных проблем.

Такие действия в AstraZeneca объяснили тем, что контракт с ЕС был подписан позже.

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Обеспокоенность Брюсселя подогревает тот факт, что ЕС значительно отстает от Великобритании по темпам вакцинации: около 13% британцев получили прививку, в то время как в ЕС этот показатель составляет лишь 2%.

Напомним, по прогнозам The Economist, Украина получит широкий доступ к вакцине от COVID-19 только в 2023 году.

По материалам: Сегодня