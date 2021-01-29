В Польше возобновились протесты против запрета абортов (фото)
На протесты люди вышли в более чем 30 городах
В Польше после того, как в силу вступило решение Конституционного суда о запрете абортов, во многих городах люди вышли на протесты.
Об этом сообщает RMF24.
Митинги прошли в более чем 30 городах.
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
В Варшаве полиция задержала как минимум троих протестующих, ворвавшихся на территорию Конституционного трибунала. Среди них одна из лидеров Польской национальной женской забастовки Клементина Суханова.
В полиции заявили, что некоторые демонстранты вели себя агрессивно. Один полицейский был ранен.
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Напомним, в Польше в среду, 27 января, было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины.
22 октября 2020 года Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен, и уже на следующий день в стране вспыхнули протесты.
Все подробности в спецтеме Польша против запрета абортов
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