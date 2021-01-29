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В Чехии предложили ЕС расширить санкции против России

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Документ был принят практически единогласно

В Чехии призвали расширить санкции против России. В постановлении Сената отмечается, что в РФ имеет место подавление гражданских прав и свобод.

Об этом сообщает пресс-служба высшего законодательного органа этой страны.

Сенат призвал ЕС добиваться совместных действий в рамках Евросоюза, включая принятие новых санкций в отношении представителей РФ в связи с протестами против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Документ был принят практически единогласно – за него проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов. В нижней палате парламента, где правые находятся в меньшинстве, оппозиции не удалось добиться принятия постановления с аналогичными требованиями к ЕС.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, которые являются "конечными военными пользователями", теперь они лишены возможности покупать американские товары и технологии.

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