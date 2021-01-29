Лукашенко объяснил, почему провел “тайную инаугурацию”

Такое решение приняли из соображений безопасности, утверждает Лукашенко

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел “тайную инаугурацию” из-за опасения провокаций, которые якобы готовились против белорусских депутатов.

Об этом он заявил на встрече со студентами, сообщает Telegram-канал “Пул Первого”.

По его словам, перед “инаугурацией” он получил от спецслужб сообщение о том, что якобы готовится нападение на автобусы с депутатами, которые поедут на церемонию.

Как утверждает Лукашенко, провокаторы якобы хотели забросать один из автобусов коктейлями Молотова.

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“Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел”, – сказал Лукашенко.

Напомним, на белорусском телевидении во время освещения тайной "инагурации" Александра Лукашенко допустили довольно символическую оговорку. Так, во время выпуска новостей на "Беларусь-1" ведущий, описывая церемонию, сказал, что Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию.

По материалам: Сегодня