Коронавирус мутирует: в Бразилии обнаружили двойное заражение разными штаммами
Ученые опасаются появления новых мутаций коронавируса
В южной части Бразилии обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами нового коронавируса одновременно. Заболели двое человек возрастом около 30 лет.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, у них были легкие симптомы: сухой кашель в одном случае и кашель, боль в горле и головная боль во втором. Госпитализация не потребовалась.
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Ученые опасаются, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.
Новые варианты несут риск большей передачи и возможной устойчивости к разрабатываемым в настоящее время вакцинам.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 33 странах Европы, "южноафриканскую" мутацию – в 16.
По материалам: Сегодня