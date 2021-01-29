Коронавирус мутирует: в Бразилии обнаружили двойное заражение разными штаммами

Ученые опасаются появления новых мутаций коронавируса

В южной части Бразилии обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами нового коронавируса одновременно. Заболели двое человек возрастом около 30 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, у них были легкие симптомы: сухой кашель в одном случае и кашель, боль в горле и головная боль во втором. Госпитализация не потребовалась.

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Ученые опасаются, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.

Новые варианты несут риск большей передачи и возможной устойчивости к разрабатываемым в настоящее время вакцинам.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 33 странах Европы, "южноафриканскую" мутацию – в 16.

По материалам: Сегодня