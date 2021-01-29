Журналистам показали “дворец Путина” изнутри: видео

Внутри “дворца” в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства

Так называемый "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального журналисты смогли снять изнутри.

Видео опубликовал YouTube-канал Mash Video.

Во “дворец Путина” съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. По его словам, на съемку им дали час времени.

Как отмечают журналисты, внутри “дворца” в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства. Вокруг много рабочих.

“Короче, перед друзьями не похвастаешься”, – говорит Иксанов.

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По его наблюдениям, фасад здания полностью закончен – на стенах виден мрамор, но внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные и гардеробные.

Еще несколько просторных помещений, назначение которых неизвестно. Соединяет комнаты широкий коридор.

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По расчетам строителей, объект будет закончен не раньше, чем через 5-6 лет.

Узнать имя владельца журналистам не удалось.

По материалам: Сегодня