Журналистам показали “дворец Путина” изнутри: видео
Внутри “дворца” в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства
Так называемый "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального журналисты смогли снять изнутри.
Видео опубликовал YouTube-канал Mash Video.
Во “дворец Путина” съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. По его словам, на съемку им дали час времени.
Как отмечают журналисты, внутри “дворца” в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства. Вокруг много рабочих.
“Короче, перед друзьями не похвастаешься”, – говорит Иксанов.
Читайте также:
У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)
По его наблюдениям, фасад здания полностью закончен – на стенах виден мрамор, но внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные и гардеробные.
Еще несколько просторных помещений, назначение которых неизвестно. Соединяет комнаты широкий коридор.
В тренде
Знаменитую картину Боттичелли продали более чем за 92 млн долларов (фото)
По расчетам строителей, объект будет закончен не раньше, чем через 5-6 лет.
Узнать имя владельца журналистам не удалось.
По материалам: Сегодня