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Германия запретит полеты из пяти стран из-за мутаций коронавируса

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Запрет вступит в силу 30 января и будет действовать до 17 февраля

В Германии введут запрет на въезд путешественников из Ирландии, Португалии, Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

Как сообщает Der Spiegel, запрет связан с распространением в этих странах новых штаммов коронавируса.

Договоренность об ограничении авиасообщения была достигнута 28 января.

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По предварительной информации, запрет вступит в силу 30 января и будет действовать до 17 февраля. Запрет не будет распространяться на граждан ФРГ, которые захотят вернуться домой.

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О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Как сообщали ранее британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 33 странах Европы, "южноафриканскую" мутацию – в 16.

Напомним, ранее ученые сравнили COVID-иммунитет после болезни и вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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