ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет Украину

Для экспорта лекарства теперь будет необходимо решение всех стран-членов Евросоюза

Европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.

Об этом, как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, 29 января заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данный механизм имеет временный характер – он будет действовать до конца марта 2021 года. При этом ЕС продолжит выполнять возложенные на себя обязательства перед странами с низким и средним уровнем доходов.

Новая мера подразумевает, что для экспорта COVID-вакцин за пределы Евросоюза теперь понадобится разрешение стран-членов ЕС. Данный механизм был введен для предотвращения непрозрачности экспорта вакцин.

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Также был составлен список из более 90 стран, которые будут при определенных условиях освобождены от требований экспорта. В частности, в него попали страны, которые нуждаются в гуманитарной помощи либо участвуют в международной программе распределения вакцин COVAX, и соседние государства с ЕС. Среди них есть и Украина.

Кроме того, под действие механизма попадают только вакцины, произведенные компаниями, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительной закупке.

Предварительно причиной для такого решения послужил скандал вокруг AstraZeneca, которая из-за производственных неполадок объявила о 60-процентном сокращении объемов поставок своего препарата.

По материалам: Сегодня