ЕС одобрил третью вакцину от коронавируса

“Оксфордская” вакцина прошла все испытания безопасности и контроля

Главный фармрегулятор Европейского союза, Европейское медицинское агентство (ЕМА), одобрил вакцину против COVID-19, которую разработали шведско-британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Об этом сообщили 29 января на сайте EMA.

"Комитет по лекарствам для человека (CHMP) тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение на ее распространение", – говорится в заявлении организации.

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Решение агентства должно обеспечить гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам ЕС и прошла все испытания безопасности и контроля в рамках кампании по вакцинации населения ЕС.

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Окончательное решение остается за Еврокомиссией и будет объявлено ее президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что вакцина AstraZeneca была одобрена вопреки скандалу с ЕС – из-за производственных проблем на одном из двух заводов, расположенных в Евросоюзе, компания сообщила о перебоях в графике поставок вакцины. Количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось. Усугубило ситуацию то, что два других завода находятся в Великобритании, однако препараты, которые они произведут, будут направлены на нужды подданных Соединенного Королевства.

Эта вакцина стала уже третьей, одобренной для использования в ЕС. Сейчас население европейских стран вакцинируют препаратами от BioNTech/Pfizer и Moderna.

По материалам: Сегодня