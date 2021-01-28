Угрожает? Путин заявил, что санкции могут обернуться войной

Хозяин Кремля также дал прогноз, может ли сейчас случиться Третья мировая война

Президент Владимир Путин заявил, что санкции могут привести к использованию военной силы и в мире снова станет больше горячих точек.

Об этом он сказал во время онлайн-форума “Давосская повестка дня 2021”, организованного Всемирным экономическим форумом, передает сайт Кремля.

По его словам, использование торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничения в финансовой, технологической, информационной сферах могут привести к новым войнам.

“Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете”, – сказал Путин.

При этом он уверен, что новая мировая война сейчас невозможна.

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“Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо”, – подчеркнул хозяин Кремля.

По материалам: Сегодня