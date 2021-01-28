В мире

ВОЗ: даже масштабная вакцинация не остановит коронавирус

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Мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коровируса критерием успеха

Распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает "СИНЬХУА Новости".

По его словам, мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коронавируса критерием успеха.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", – заявил представитель ВОЗ.

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Майкл Райан напомнил, что за историю человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете – оспу".

Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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