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В Ливане вспыхнули протесты против карантинных ограничений: фото и видео

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Порядок пытаются навести военные

В Ливане бушуют протесты против карантинных ограничений. В результате столкновения протестующих с силовиками пострадали более 200 человек.

В стране глубокий экономический кризис, местные говорят – нет работы и еды, а власти решили продлить карантин. Сначала демонстранты забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью.

Когда полиция ответила газом, водометами и резиновыми пулями – мятежники взялись за боевые гранаты.

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Их бросали в стражей порядка. 9 полицейских ранены. В больницах также находятся 35 протестующих.

Порядок в Триполи пытаются установить военные.

По материалам: Сегодня

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