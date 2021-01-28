В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавируса

В республике не хватает вакцины из-за срыва поставок

Министерство здравоохранения Чехии рекомендует приостановить процесс вакцинации населения против коронавируса. Такое решение приняли из-за срыва поставок препарата производства Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Барбора Петерова, передает ТАСС.

По ее словам, в республике не хватает вакцины, поэтому краевым координаторам рекомендуют с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок и сосредоточиться только на проведении повторных прививок.

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Также сообщается, что в Чехии временно прекратили регистрацию желающих пройти вакцинацию. Прививки пока могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, задействованные на первой линии борьбы с коронавирусом

Ранее сообщалось, что Европа требует публичных объяснений от Pfizer за срыв поставок вакцины.

По материалам: Сегодня